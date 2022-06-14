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Житель Закарпатья хотел создать "Подкарпатскую Русь", а получил семь лет тюрьмы

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Закарпатье, Вторник 14 июня 2022 04:08
Житель Закарпатья хотел создать "Подкарпатскую Русь", а получил семь лет тюрьмы Фото: суд приговорил к тюрьме жителя Закарпатья (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жителя Закарпатской области заочно приговорили к 7 годам тюрьмы за призывы к отделению Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как установило следствие, 43-летний житель Закарпатья позиционировал себя "активистом краевого русинства" и публично обращался к закарпатцам с призывом создать "Республику Подкарпатская Русь". Мужчина публиковал посты в соцсетях, в которых также выражал пренебрежение к Украине и украинцам.

"Ужгородский горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - рассказали в СБУ.

Сейчас мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

Напомним, до этого СБУ сообщила о подозрении уроженке Закарпатья, участвовавшей в эфирах российских телеканалов.

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Служба безопасности Украины Закарпатье Закарпатская область
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