Мешканець Закарпаття хотів створити "Підкарпатську Русь", а отримав сім років в'язниці
Мешканця Закарпатської області заочно засудили до 7 років в'язниці за заклики до відокремлення Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як встановило слідство, 43-річний мешканець Закарпаття позиціонував себе "активістом крайового русинства" та публічно звертався до закарпатців зі закликом створити "Республіку Підкарпатська Русь". Чоловік публікував дописи у соцмережах, в яких також виражав зневагу до України та українців.
"Ужгородський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років", - розповіли в СБУ.
Наразі чоловіка оголошено у міждержавний розшук.
Нагадаємо, до цього СБУ повідомила про підозру уродженці Закарпаття, яка брала участь в ефірах російських телеканалів.