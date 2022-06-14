Мешканець Закарпаття хотів створити "Підкарпатську Русь", а отримав сім років в'язниці

Мешканця Закарпатської області заочно засудили до 7 років в'язниці за заклики до відокремлення Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як встановило слідство, 43-річний мешканець Закарпаття позиціонував себе "активістом крайового русинства" та публічно звертався до закарпатців зі закликом створити "Республіку Підкарпатська Русь". Чоловік публікував дописи у соцмережах, в яких також виражав зневагу до України та українців.

"Ужгородський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років", - розповіли в СБУ.

Наразі чоловіка оголошено у міждержавний розшук.