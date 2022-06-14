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Мешканець Закарпаття хотів створити "Підкарпатську Русь", а отримав сім років в'язниці

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Закарпаття, Вівторок 14 червня 2022 04:08
Мешканець Закарпаття хотів створити "Підкарпатську Русь", а отримав сім років в'язниці Фото: суд засудив до в'язниці мешканця Закарпаття (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканця Закарпатської області заочно засудили до 7 років в'язниці за заклики до відокремлення Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як встановило слідство, 43-річний мешканець Закарпаття позиціонував себе "активістом крайового русинства" та публічно звертався до закарпатців зі закликом створити "Республіку Підкарпатська Русь". Чоловік публікував дописи у соцмережах, в яких також виражав зневагу до України та українців.

"Ужгородський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років", - розповіли в СБУ.

Наразі чоловіка оголошено у міждержавний розшук.

Нагадаємо, до цього СБУ повідомила про підозру уродженці Закарпаття, яка брала участь в ефірах російських телеканалів.

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Служба безпеки України Закарпаття Закарпатська область
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