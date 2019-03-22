Житель США признал вину в рассылке бомб оппонентам Трампа

Американец Сизар Сэйак, который, по данным властей, отправлял посылки с бомбами оппонентам президента США Дональда Трампа, признал свою вину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

"Мне искренне жаль", - сказал Сэйак в зале судебного заседания.

По версии следствия, Сэйак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

В числе преступлений, в которых обвиняют Сэйака, применение оружия массового уничтожения, а также транспортировка взрывных устройств из одного штата в другой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Университет Глазго (Шотландия) отправили посылку с самодельным взрывным устройством, что может быть связано с найденными 5 марта в аэропортах и на вокзале Лондона аналогичными устройствами.