Житель Херсона здавав окупантам конспіративні бази ССО. Його засудили до 15 років в'язниці

Жителя Херсона, який здавав росіянам конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ в окупації, засудили до 15 років в'язниці за держзраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Засуджений після захоплення ворогом Херсона за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.
Через деякий час засуджений перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу в проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)
Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир і персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також "розкрив" ворогу місця розташування сховищ зі зброєю та боєприпасами.
Отриману інформацію представники ЗС Росії і ФСБ РФ використали для захоплення в полон кількох українських військовослужбовців з їхніми сім'ями.
Також ворожий інформатор злив дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її в полоні протягом 116 діб.
Зрадника затримали у звільненому Херсоні. До вироку суду він перебував під вартою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.
Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.
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