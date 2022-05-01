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Житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале

Фото: житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские Харькова задержали мужчину за кражу большой суммы денег во время укрытия в подвале от обстрелов. Он похитил сумку женщины, в которой она держала свои сбережения в сумме 30 тыс. долларов США и 100 тыс. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Харьковской области.

"20 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где скрывалась от обстрелов потерпевшая, неизвестный похитил сумку с деньгами", - говорится в сообщении полиции 1 мая

Злоумышленник задержан. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Правонарушитель вошел в подвал и просто забрал сумку.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полиция вернула деньги растерянной женщине.

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