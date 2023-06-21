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В жіночій в'язниці Гондураса спалахнув бунт: загинула 41 ув'язнена

Фото: у в'язниці Гондураса загинула 41 жінка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

У в'язниці неподалік столиці Гондурасу стався бунт, під час якого було вбито щонайменше 41 жінку, деякі з них згоріли живцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент асоціації сімей ув'язнених Дельма Ордонес заявила, що в тюрмі сталася сутичка між членами банд Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).

Зазначається, що деякі з жертв були застрелені, а частина з них згоріла живцем. Також деякі ув'язнені поступили в лікарню з ножовими пораненнями.

Голова пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева припустила, що сутички почались через нещодавні спроби влади припинити незаконну діяльність у в'язницях.

Інші масові трагедії в тюрмах

Попереднє масове заворушення в жіночій тюрмі сталося в Гватемалі у 2017 році, коли ув'язнені підпалили матраци на знак протесту проти згвалтувань та інших видів жорстокого поводження у переповненій установі. В результаті диму, що утворився, і вогню загинула 41 дівчина.

Найстрашніша тюремна катастрофа за століття також сталася у Гондурасі у 2012 році у в'язниці Комаягуа, де внаслідок пожежі загинув 361 ув'язнений. Більшість жертв не було звинувачено чи засуджено за злочин.

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Гондурас