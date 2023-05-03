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Жіночий склад NAVI виграв чемпіонат з Counter-Strike і спрямував 1 млн доларів на підтримку охорони здоров'я в Україні

 

Днями завершився міжнародний чемпіонат Gamers Without Borders 2023 Fe, переможцями якого стала жіноча команда кіберспортивної організації Natus Vincere — NAVI Javelins. Дівчата віртуозно обіграли суперниць по CS:GO (Контр Страйку) з фінальним рахунком 3:0. Наші «джевелінки» змогли не лише вибороти золото та винагороду у $10 000, а й вирішити, куди буде спрямований благодійний 1 мільйон доларів.

За умовами чемпіонату, команда-переможець здобуває право передати мільйон доларів до одного з фондів, запропонованих організаторами турніру. Дівчата з NAVI Javelins зупинилися на International Medical Corps й попросили перевести кошти на підтримку охорони здоровʼя в Україні.

Міжнародний медичний корпус — це некомерційна організація, яка з 1984 року надає невідкладну допомогу постраждалим від війни та стихійних лих по всьому світу. Корпус активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, зокрема, тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я.

Мільйон доларів — це не перша значна сума, яку кіберспортивна організація NAVI спрямовує на допомогу Україні. Світовий чемпіон та один з найтитулованіших кіберспортивних клубів, NAVI має чітку громадянську позицію. З початком повномасштабного вторгнення вони провели низку благодійних шоу-матчів, а також організували благодійний турнір BORN TO BE BRAVE. Це змагання за участі провідних світових команд із CS:GO стало помітною подією в кіберспорті — вдалося зібрати $400 000. У свою чергу власник NAVI Максим Кріппа, який є також засновником благодійного фонду МК Foundation, за рахунок власних коштів збільшив суму до $500 000. Гроші було передано в розпорядження фонду United24, створеного за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. United24 відзначив вклад NAVIтрофеєм-подякою, створеним із бахмутської солі та кримського ракушняка.

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