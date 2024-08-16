Жіноча збірна України зберегла позиції в рейтингу ФІФА

Жіноча національна команда України залишилася на попередніх рубежах в оновленій класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
"Синьо-жовті" розташувалися на 35-й сходинці в новій версії рейтингу ФІФА. Позиція залишається найгіршою в історії вітчизняного жіночого футболу.
Україна пропустили олімпійський турнір, але зіграла два офіційні поєдинки в липні. Підопічні Володимира Пятенка здобули перемоги над збірними Косова (4:0) та Хорватії (2:0) у кваліфікації до Євро-2025. Як наслідок, українські футболістки завоювали путівку в плей-офф відбору.
У лідери класифікації після тріумфу на Олімпіаді-2024 вийшла збірна США. Американки злетіли нагору рейтингу з 5-го місця. На другій позиції опинилися англійські футболісти, а треті – іспанки.
Піковим рейтингом жіночої збірної України було 16-те місце в 2008-2009 рр. В останню декаду жовтня "синьо-жовті" матимуть двоматчеве протистояння з Туреччиною у плей-офф кваліфікації до Євро-2025. У разі перемоги над туркенями підопічні Пятенка зустрінуться у фіналі з переможцем пари Греція – Бельгія.
До слова, раніше збірна України зазнала поразки від Аргентини на Олімпійських іграх.
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