UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жіноча збірна України зберегла позиції в рейтингу ФІФА

Фото: "Синьо-жовті" втрималися в топ-40 найсильніших (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України залишилася на попередніх рубежах в оновленій класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" розташувалися на 35-й сходинці в новій версії рейтингу ФІФА. Позиція залишається найгіршою в історії вітчизняного жіночого футболу.

Україна пропустили олімпійський турнір, але зіграла два офіційні поєдинки в липні. Підопічні Володимира Пятенка здобули перемоги над збірними Косова (4:0) та Хорватії (2:0) у кваліфікації до Євро-2025. Як наслідок, українські футболістки завоювали путівку в плей-офф відбору.

У лідери класифікації після тріумфу на Олімпіаді-2024 вийшла збірна США. Американки злетіли нагору рейтингу з 5-го місця. На другій позиції опинилися англійські футболісти, а треті – іспанки.

Піковим рейтингом жіночої збірної України було 16-те місце в 2008-2009 рр. В останню декаду жовтня "синьо-жовті" матимуть двоматчеве протистояння з Туреччиною у плей-офф кваліфікації до Євро-2025. У разі перемоги над туркенями підопічні Пятенка зустрінуться у фіналі з переможцем пари Греція – Бельгія.

До слова, раніше збірна України зазнала поразки від Аргентини на Олімпійських іграх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФАЗбірна України