Жіноча збірна України з розгромом Болгарії зберегла місце в Дивізіоні B Ліги націй
Національна команда України переграла збірну Болгарії в другому матчі плей-офф жіночої Ліги націй УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга націй, Дивізіон B, плей-офф, матчі-відповіді
Україна Ж – Болгарія Ж – 3:0 (перший матч – 4:0)
Голи: Овдійчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 81
"Синьо-жовті" шокували болгарок двома забитими м'ячами в стартові 20 хвилин. Спершу Овдійчук вдало зіграла на добиванні з меж штрафного майданчика. А потім Глущенко замкнула дальню стійку після прострілу партнерки від лінії поля.
Надалі команди перейшли в спокійніший темп. Утім, уникнути другого розгрому болгарській збірній не вдалося. Під завісу зустрічі третій м'яч у складі української команди оформила Шматко. Вона головою ефектно замкнула навіс Петрик зі стандарту.
Дві перемоги над Болгарією дозволили збірній України зберегти прописку в Дивізіоні B Ліги націй. На груповому етапі турніру "синьо-жовті" фінішували третіми в квартеті з полячками, сербками та гречанками. Підопічні Володимира Пятенка набрали 6 очок, мінімально здолавши збірні Греції та Сербії.
Сезон 2023/24 – дебютний у жіночій Лізі націй, створеній за зразком чоловічої. Наступний розіграш турніру запланований на кампанію 2025/26. Натомість на початку березня відбудеться жеребкування кваліфікації до Євро-2025.
До слова, раніше гандбольна збірна України залишилися без тренера перед офіційними матчами.
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