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Жіноча збірна України з розгромом Болгарії зберегла місце в Дивізіоні B Ліги націй

Анталья, Вівторок 27 лютого 2024 16:57
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Жіноча збірна України з розгромом Болгарії зберегла місце в Дивізіоні B Ліги націй Фото: Українські футболістки напередодні поєдинку (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України переграла збірну Болгарії в другому матчі плей-офф жіночої Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга націй, Дивізіон B, плей-офф, матчі-відповіді

Україна Ж – Болгарія Ж – 3:0 (перший матч – 4:0)

Голи: Овдійчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 81

"Синьо-жовті" шокували болгарок двома забитими м'ячами в стартові 20 хвилин. Спершу Овдійчук вдало зіграла на добиванні з меж штрафного майданчика. А потім Глущенко замкнула дальню стійку після прострілу партнерки від лінії поля.

Надалі команди перейшли в спокійніший темп. Утім, уникнути другого розгрому болгарській збірній не вдалося. Під завісу зустрічі третій м'яч у складі української команди оформила Шматко. Вона головою ефектно замкнула навіс Петрик зі стандарту.

Дві перемоги над Болгарією дозволили збірній України зберегти прописку в Дивізіоні B Ліги націй. На груповому етапі турніру "синьо-жовті" фінішували третіми в квартеті з полячками, сербками та гречанками. Підопічні Володимира Пятенка набрали 6 очок, мінімально здолавши збірні Греції та Сербії.

Сезон 2023/24 – дебютний у жіночій Лізі націй, створеній за зразком чоловічої. Наступний розіграш турніру запланований на кампанію 2025/26. Натомість на початку березня відбудеться жеребкування кваліфікації до Євро-2025.

До слова, раніше гандбольна збірна України залишилися без тренера перед офіційними матчами.

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