Жіноча збірна України оновила заявку на чемпіонат Європи з біатлону: хто вибув

Чемпіонат Європи пропустить Дар'я Блашко. 26-річна уродженка Білорусі захворіла та не готова до участі в змаганнях.

Квота збірної України – 6 спортсменок. Однак, оперативно замінити Блашко тренерський штаб національної команди не зможе. Найближчий резерв збірної після етапу Кубка IBU в словенській Поклюці повернувся до України. Зараз біатлоністи не тренуються повноцінно через відсутність снігу.

Як наслідок, синьо-жовті барви на континетальній першості захищатимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова. Остання – дебютантка таких форумів. Усі вони матимуть змогу виступити в індивідуальних гонках, спринтах і гонці переслідування, а також у змішаних естафетах.

Раніше заявку на першість оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить чемпіонат лідер команди Дмитро Підручний. Він відновлюється після операції на травмованому коліні.