Жіноча збірна України нічиєю з Туреччиною стартувала в кваліфікації до Євро-2025

Футболістки національної команди України розійшлися миром з турецькими суперницями у першій грі плей-офф кваліфікації на жіночий чемпіонат Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро-2025, кваліфікація, перший матч

Туреччина – Україна – 1:1

Голи: Тюркоглу, 61 – Апанащенко, 31

Рахунок у грі відкрили українки. На 31-й хвилині після розіграшу кутового ворота турецької збірної вразила Апанащенко. Господарки відновили паритет у середині другого тайму зусиллями Тюркоглу.

За матч "синьо-жовті" всього двічі поцілили в площину воріт господарок поля. Але й цього могло вистачити для перемоги. Перший удар – гол Апанащенко. А другий – шанс, який втратила Панцулая на 89-й хвилині. Була б наша футболістка точнішою, Україна привезла б з Туреччини перемогу.

Тепер всі надії на гру-відповідь, що запланована на 29 жовтня. Вона буде домашньою для України, але зі зрозумілих причин відбудеться на нейтральному полі – в молдовському Кишиневі.

Плей-офф Євро-2025: що відомо

У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 українки пробилися через Лігу націй. Там наша збірна фінішувала другою у квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом.

При жеребкуванні першого раунду плей-офф українська команда була сіяною, тому й отримала невелику перевагу – домашній матч-відповідь. Утім, перемога над турецькими футболістками ще не відкриє для команди Володимира Пятенка двері у фінал.

У регламенті передбачили два раунди плей-офф. Тож у разі успіху з туркенями "синьо-жовтим" доведеться ще позмагатися з командою-переможцем іншого протистояння – Греції та Бельгії. Фінальні ігри раунду плей-офф пройдуть з 27 листопада до 3 грудня. А жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи, який в липні 2025 року прийматиме Швейцарія, відбудеться 16 грудня.