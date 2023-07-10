Жіноча волейбольна збірна України повернулася в топ-20 світового рейтингу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тріумф у Золотій Євролізі-2023 дозволив "синьо-жовтим" повернутися до топ-20 команд. У двоматчевому фіналі турніру збірна України двічі розгромила Швецію (3:0, 3:0).

Українські волейболістки обійшли в рейтингу збірну Франції. Наша збірна набрала 159,45 балів і лише на 0,6 пунктів відстала від Мексики. Лідером класифікація зосталася збірна США, що залишила позаду італійок і бразилійок. Ще однією зміною у топ-30 став обмін позиціями між Словаччиною (27-ме) та шведками.

Завдяки перемозі в Золотій Євролізі "синьо-жовті" отримала місце в Кубку претенденток. У цьому змаганні українські волейболістки позмагаються за путівку в Лігу націй. Турнір запланований на 27-30 липня.

Надалі на збірну України чекають нові випробування. Зокрема, у серпні підопічні Івана Петкова зіграють на жіночому чемпіонаті Європи. Натомість у вересні вони стартують у кваліфікації до Олімпійських ігор. Суперниці "синьо-жовтих" – Домініканська Республіка, Канада, Китай, Мексика, Нідерланди, Сербія і Чехія.