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Женская волейбольная сборная Украины вернулась в топ-20 мирового рейтинга

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Киев, Понедельник 10 июля 2023 17:10
Женская волейбольная сборная Украины вернулась в топ-20 мирового рейтинга Фото: "Сине-желтые" перед вторым финалом Золотой Евролиги (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины попала в двадцатку сильнейших сборных планеты в обновленной классификации Международной федерации волейбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Триумф в Золотой Евролиге-2023 позволил "сине-желтым" вернуться в топ-20 команд. В двухматчевом финале турнира сборная Украины дважды разгромила Швецию (3:0, 3:0).

Украинские волейболистки обошли в рейтинге сборную Франции. Наша сборная набрала 159,45 балла и всего на 0,6 пункта отстала от Мексики. Лидером классификация осталась сборная США, оставившая позади итальянок и бразильянок. Еще одным изменением в топ-30 стал обмен позициями между Словакией (27-е) и шведками.

Благодаря победе в Золотой Евролиге "сине-желтые" получила место в Кубке претенденток. В этом соревновании украинские волейболистки поборются за путевку в Лигу наций. Турнир намечен на 27-30 июля.

В дальнейшем сборную Украины ждут новые испытания. В частности, в августе подопечные Ивана Петкова сыграют на женском чемпионате Европы. В сентябре они выступят в квалификации к Олимпийским играм. Соперницы "сине-желтых" – Доминиканская Республика, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Сербия и Чехия.

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