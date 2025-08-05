"Жінки хитріші": Буданов розповів про те, кого легше вербувати
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вербувати чоловіків легше. Оскільки жінки "хитріші" та "швидше розуміють, що відбувається".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова журналістці Раміні Есхакзай.
На питання, скільки займає часу завербувати людину, він відповів: "Абсолютно по-різному".
"Є велика різниця між вербувати, як то кажуть зараз модно "на удальонці", чи на наживо. Бо і ті, і ті способи використовуються", - сказав Буданов.
За його словами, через технічні засоби все частіше відбувається насправді вербування.
"Через те що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що його вербують, в їх розумінні це більш безпечно. Але це більший ризик для оперативника, який це робить. Бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру", - зазначив очільник ГУР.
Він зауважив, що стосується безпосереднього особового контакту, то тут все залежить від того, з людиною якої статі ведеться робота.
"Чоловіків (вербувати - ред.) легше. Жінки, вони від природи хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", - заявив Буданов.
Очільник ГУР також схарактеризував, як відбувається процес вербування. За його словами, ведеться пошук вразливостей в способі життя людини.
"Випити - це ні про що. От якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування. Це стандартна практика. От, наприклад, він дружині він шукає гроші. Ігроман - це взагалі "те, що треба". Ігромани - це просто клондайк для вербувальної роботи", - акцентував Буданов.
Також він відповів на питання, як вербувати ворожих агентів та обирати, з ким можна співпрацювати, з ким ні.
"Слухайте, є цілі методи для цього. Але, бувають різні випадки. Агенти ж ворожі теж не дурні, давайте так скажемо. Ніхто не хоче програвати", - підсумував Буданов.
Довідково
Вербування - це процес залучення людини до співпраці з розвідкою або спецслужбами, найчастіше таємно, з метою отримання інформації, впливу або виконання завдань у межах агентурної діяльності. У воєнному контексті - це ключовий інструмент шпигунства, впливу на ворога та захисту національної безпеки.
Операції українських спецслужб із вербування зазвичай не розголошуються з міркувань безпеки. Однак нагадаємо, що російські спецслужби активно також вербують українських громадян. Зокрема для ударів по цивільних об'єктам чи "здачі" позицій Сил оборони України. І часто дії ворога спецслужбам вдається виявити на ранньому етапі.
Так, нещодавно СБУ викрила медсестру із Сумської області, яку завербував ворог для передачі даних про позиції українських військових.
Також Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари ворога по енергетичним об'єктам Харкова та області.
Крім того, силовики нещодавно викрили "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.