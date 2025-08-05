"Жінки хитріші": Буданов розповів про те, кого легше вербувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова журналістці Раміні Есхакзай.

На питання, скільки займає часу завербувати людину, він відповів: "Абсолютно по-різному".

"Є велика різниця між вербувати, як то кажуть зараз модно "на удальонці", чи на наживо. Бо і ті, і ті способи використовуються", - сказав Буданов.

За його словами, через технічні засоби все частіше відбувається насправді вербування.

"Через те що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що його вербують, в їх розумінні це більш безпечно. Але це більший ризик для оперативника, який це робить. Бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру", - зазначив очільник ГУР.

Він зауважив, що стосується безпосереднього особового контакту, то тут все залежить від того, з людиною якої статі ведеться робота.

"Чоловіків (вербувати - ред.) легше. Жінки, вони від природи хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", - заявив Буданов.

Очільник ГУР також схарактеризував, як відбувається процес вербування. За його словами, ведеться пошук вразливостей в способі життя людини.

"Випити - це ні про що. От якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування. Це стандартна практика. От, наприклад, він дружині він шукає гроші. Ігроман - це взагалі "те, що треба". Ігромани - це просто клондайк для вербувальної роботи", - акцентував Буданов.

Також він відповів на питання, як вербувати ворожих агентів та обирати, з ким можна співпрацювати, з ким ні.

"Слухайте, є цілі методи для цього. Але, бувають різні випадки. Агенти ж ворожі теж не дурні, давайте так скажемо. Ніхто не хоче програвати", - підсумував Буданов.

Довідково

Вербування - це процес залучення людини до співпраці з розвідкою або спецслужбами, найчастіше таємно, з метою отримання інформації, впливу або виконання завдань у межах агентурної діяльності. У воєнному контексті - це ключовий інструмент шпигунства, впливу на ворога та захисту національної безпеки.