Жінка попросила "налякати мобілізацією". З'явилися деталі інциденту з військовими та швидкою в Одесі

Вчора в мережі з'явилось відео, на якому було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами. Сьогодні стали відомі подробиці інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах.

"Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна", - пояснили в Силах оборони.

За даними перевірки, військовий піддався вмовлянням жінки й під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в Одесі, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту.

"Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення" - додали в Силах оборони.

Зміни в законопроекті щодо мобілізації

Нагадаємо, в Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Президент Володимир Зеленський вже наголосив, що ці зміни потрібні, а від чиновників дедалі частіше лунають заяви про те, що нові ініціативи будуть відомі вже незабаром.

Тож що відомо про можливі зміни в мобілізації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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