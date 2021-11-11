Жилые дома и объекты социальной сферы в Украине подключены к теплу на 98%, - Чернышов

По состоянию на 11 ноября показатель подключения жилых домов, а также объектов социальной сферы в регионах составил 98%. В 16 регионах Украины он составляет 100%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова во время брифинга.

"В регионах завершается подключение всех объектов к теплоснабжению. Южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно эти области не "дают" пока говорить о полном подключении по стране. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Две последние уже догнали лидеров. Одесская и Херсонская область несколько отстают, там с теплом около 80% жилых домов. У местных властей этих регионов задача оперативно завершить подключение на этой неделе", - отметил Алексей Чернышев.

Глава Минрегиона отдельно остановился на стоимости теплоснабжения и подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для людей не должны расти.

"Учитывая большое количество манипуляций, хочу еще раз подчеркнуть - стоимость теплоснабжения и горячей воды для населения не должна повышаться в течение этого отопительного сезона", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минрегиона отметил, что правительство продолжает выполнять условия Меморандума по устойчивому прохождению отопительного сезона: утвержден механизм пересчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021-2022 годов останется на уровне прошлого года.