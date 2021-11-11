Житлові будинки та об’єкти соціальної сфери в Україні підключені до тепла на 98%, - Чернишов

Станом на 11 листопада показник підключення житлових будинків, а також об’єктів соціальної сфери у регіонах сягнув 98%. У 16 регіонах України він становить 100%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова під час брифінгу.

"У регіонах завершується підключення усіх об’єктів до теплопостачання. Південні регіони традиційно розпочали опалювальний сезон дещо пізніше. І саме ці області не "дають" поки говорити про повне підключення по країні. Йдеться про Одеську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Дві останні вже наздогнали лідерів. Одеська та Херсонська область дещо відстають, там з теплом близько 80% житлових будинків. Місцева влада цих регіонів має завдання оперативно завершити підключення цього тижня", - наголосив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону окремо зупинився на вартості теплопостачання й наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду для людей не мають зростати.

"Зважаючи на велику кількість маніпуляцій, хочу ще раз наголосити - вартість теплопостачання та гарячої води для населення не має підвищуватися протягом цього опалювального сезону", - підкреслив міністр.

Окрім того, очільник Мінрегіону зазначив, що уряд продовжує виконувати умови Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону: затверджено механізм перерахунку вартості теплової енергії для комерційних споживачів. Такі перерахунки не стосуватимуться населення та бюджетних установ, для яких тариф на опалення впродовж опалювального сезону 2021-2022 років залишиться на рівні минулого року.