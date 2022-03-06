Жилой массив Покровска обстреляли кассетными ракетами: три человека ранены

Отмечается, что эти ракеты являются чрезвычайно опасными, так как в середине каждой есть 646 кассетных кумулятивных осколочных боевых элементов 3Б30 (мин). Они появились на вооружении российской армии в 2015 году.

"Две такие ракеты оккупационные войска российской армии выпустили на город Покровск. Предварительно, оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей - на улице Центральная, Кальмиусская, Быкова и прилегающие территории вблизи вокзала", - говорится в сообщении.

Во время разминирования выпущенных Россией ракет ранения получили два взрывотехника ГСЧС. Еще одна мина взорвалась в руках местного жителя.

В ГСЧС призвали не подходить к кассетным ракетам ближе чем на 10 метров и сразу сообщать о находке в полицию или в ГСЧС по номеру 101.

Также известно, что такой обстрел был осуществлен в Черниговской области и Николаеве.