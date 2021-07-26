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В жилом массиве Харькова из-под земли вырвался столб огня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 июля в крупнейшем жилом массиве Харькова произошло возгорание посреди улицы. Из-под земли вырвался столб огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Status Quo.

"Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда",- говорится в сообщении.

На кадрах с места инцидента видно, как из-под земли вырывается столб огня и клубы дыма.

Как сообщают местные СМИ, причиной пожара может быть замыкание силового кабеля. На место происшествия прибыла аварийная служба.

Официальной информации о возможных причинах возгорания пока нет.

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