Жилье в Киеве: на какие квартиры поднялись цены и почему растет спрос

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева могут подорожать на 10-15%. В первую очередь это касается жилья в домах, которые были введены в эксплуатацию 15-20 лет назад.

На вторичном рынке появились инвесторы, которые покупают жилье для сдачи в аренду, а также те, кому удалось оформить ипотеку по госпрограмме под 7% годовых в гривне.

Спрос на 1-комнатные

Медианные цены (средняя стоимость, при которой не учитываются аномально низкие и аномально высокие показатели) на квартиры в старом жилом фонде стали расти. В марте по сравнению с февралем однокомнатные квартиры подорожали на 4% - в среднем до 1290 долларов за кв м, говорится в исследовании портала Address.ua. Это больше, чем годом ранее, когда в среднем жилье на "вторичке" в Киеве за тот же период выросло в цене на 1,6% - до 1247 долларов за кв м.

Жилье в прошлом месяце дорожало в Голосеевском и Днепровском районах столицы, тогда как на Подоле квартиры, наоборот, подешевели на 5%. Почти половина покупателей готовы выложить за квартиру от 50 тысяч до 70 тысяч долларов. И большинство (44,7%) интересуются как раз "единичками", говорится в исследовании Address.ua. На втором месте по популярности (39,9% запросов) - двухкомнатные, а на третьем - более габаритные трех- и четырехкомнатные квартиры.

Покупатели заинтересовались жильем в домах не старше 15-20 лет, говорят риелторы. Площадь однокомнатных квартир в них составляет 35-50 кв м и на данный момент это самая востребованная недвижимость в столице. Около 35% потенциальных покупателей ищут жилье такого класса.

Еще в прошлом году большинство покупателей интересовались самыми дешевыми квартирами стоимостью от 30-40 тысяч долларов. Более дорогое жилье, как, например, квартиры в новостройках, пользовались гораздо меньшей популярностью.

"Вторичка" заинтересовала инвесторов

Одно- и двухкомнатные квартиры в хорошей локации всегда пользуются повышенным спросом покупателей, говорит РБК-Украина президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Именно такие квартиры (особенно 1-комнатные), независимо от внешних обстоятельств, всегда в цене, так как они интересны и для инвестора (для последующей сдачи в аренду), и для личного проживания. Поэтому вполне логично, что в первую очередь хороший спрос на однокомнатные квартиры, которые в связи с этим дорожают", - подчеркнул он.

Некоторые инвесторы, которые покупали квартиры на "первичке" и потом сдавали их в аренду, действительно переориентировались на вторичный рынок. Это связано со скандалами и остановками строек "Аркады" и "Укрбуда". При этом спрос на квартиры в домах возрастом 15-20 лет не снижается.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук говорит, что объяснить такую динамику в целом можно воздействием новой ипотечной госпрограммы со ставкой под 7% - именно категории жилья, которые подходят под требования программы, оказались наиболее востребованными в марте 2021 года.