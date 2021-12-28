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Жертвами стрельбы в штате Колорадо стали пять человек

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате стрельбы нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо). Еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены.

Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых.

"Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером", - сказал Пейзен.

Напомним, в марте в супермаркете в Колорадо неизвестный открыл стрельбу.

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