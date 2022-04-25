Жертвами российской агрессии в Украине стали уже 215 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины от рук оккупантов погибли 215 детей. Еще по меньшей мере 391 несовершеннолетний ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 124, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1500 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.