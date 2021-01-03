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Жертвами оползня в Норвегии признали уже семь человек

Автор: Роман Тверденко

В Норвегии подтвердили смерть семи человек в результате оползня неподалеку столицы Осло. Спасательные работы продолжаются в надежде найти выживших.

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Об этом сообщает NRK.

Два тела были найдены в воскресенье во время спасательных работ на месте оползня. В полиции отметили, что все жертвы были найдены на небольшом расстоянии.

Поисковые работы с помощью спасателей, полицейских и собак будут продолжаться весь вечер и ночь. В полиции все еще рассчитывают найти выживших. Пока без вести пропавшими остаются трое человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате оползня погибли пятеро человек. Их тела были найдены в ходе поисковых работ на месте происшествия.

Как писало РБК-Украина, сдвиг в муниципалитете Джердрум произошел днем ​​в среду, 30 декабря. Длина смещения составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов.

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