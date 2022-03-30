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Жертвами оккупации Ирпеня могли стать сотни горожан, – мэр

Новина українською →
Киевская область, Среда 30 марта 2022 16:44
Жертвами оккупации Ирпеня могли стать сотни горожан, – мэр Фото: Александр Маркушин (Alexandr Markushin/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Ирпеня Александр Маркушин назвал приблизительное количество погибших в освобожденном украинскими войсками городе на Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава города предположил, что количество жертв измеряется сотнями. В данный момент завалы разрушенных построек в Ирпене еще не начинали разбирать.

"Я думаю, примерно 200-300 человек погибли. Многие под завалами погибли. А для этого нужно время. 50% города разрушены, а завалы никто не разбирал, а там 100% есть люди", – заявил Маркушин.

Украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город, которому президент Зеленский присвоил звание героя.

Мэр также рассказал ужасные подробности военных преступлений захватчиков. Они убивали всех, кто был им не по душе.

"Люди, которые им не нравились – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть", – добавил Маркушин. .

К слову, российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области.

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