Жертвами оккупации Ирпеня могли стать сотни горожан, – мэр

Глава города предположил, что количество жертв измеряется сотнями. В данный момент завалы разрушенных построек в Ирпене еще не начинали разбирать.

"Я думаю, примерно 200-300 человек погибли. Многие под завалами погибли. А для этого нужно время. 50% города разрушены, а завалы никто не разбирал, а там 100% есть люди", – заявил Маркушин.

Украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город, которому президент Зеленский присвоил звание героя.

Мэр также рассказал ужасные подробности военных преступлений захватчиков. Они убивали всех, кто был им не по душе.

"Люди, которые им не нравились – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть", – добавил Маркушин. .