Жертвами авиаудара по Сумам стали 22 человека, среди которых 3 детей из одной семьи

Три бомбы было сброшено оккупантами на жилой сектор за один вечер.

"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.

Бомба упала на частный дом по улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек - все погибли.

Были до основания разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.

"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все они - из одной семьи", - пишет Живицкий в своем Telegram.

Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка.

Последствия российского авиаудара по жилым домам в Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Вторая бомба российской авиации в ночь на 8 марта попала в жилой дом в селе Битица. В результате бомбежки один человек погиб, еще один травмирован.

Третью бомбу оккупанты сбросили на базу отдыха "Солнечная Поляна". К счастью, обошлось без жертв, но 4 человека получили ранения.

"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!" - подчеркивает Живицкий.

Российские оккупанты бомбили жилой сектор в Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)