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Жертвами авіаудару по Сумах стали 22 людини, серед яких 3 дітей з однієї сім'ї

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Суми, Середа 09 березня 2022 05:44
Жертвами авіаудару по Сумах стали 22 людини, серед яких 3 дітей з однієї сім'ї Фото: наслідки авіаудару РФ по житлових будинках у Сумах (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах в результаті вчорашнього російського авіанальоту і бомбардувань міста кількість жертв серед мирних громадян збільшилася до 22 людей, серед яких 3 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Три бомби було скинуто окупантами на житловий сектор за один вечір.

"Перше попадання - житлові будинки в Сумах. Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах", - розповів він.

Бомба впала на приватний будинок по вулиці Роменській і повністю його знищила. У будівлі було 9 людей - всі загинули.

Були дощенту зруйновані шість будинків, ще близько двадцяти - частково.

"Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про двох, але сьогодні рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Всі вони - з однієї сім'ї", - пише Живицький у своєму Telegram.

Крім того, були травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

Наслідки російського авіаудару по житлових будинках у Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Друга бомба російської авіації в ніч проти 8 березня потрапила в житловий будинок в селі Битиця. В результаті бомбардування одна людина загинула, ще одна травмована.

Третю бомбу окупанти скинули на базу відпочинку "Сонячна галявина". На щастя, обійшлося без жертв, але 4 людини отримали поранення.

"Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних жителів!"- наголошує Живицький.

Російські окупанти бомбили житловий сектор у Сумах (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Також повідомлялося, що в Сумах під час авіаударів разом з родиною загинув чемпіон України з самбо - 16-річний Артем Прийменко.

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