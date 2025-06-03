Жертва у Чернігові, руйнування в Одесі та Харкові: все про наслідки нічної атаки дронів

Одеса

Близько 03:30 в Одесі пролунали перші вибухи. Місто перебувало під масованою атакою російських дронів, монітори повідомляли, що Одесу атакували близько 15 безпілотників.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під час атаки було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Поранення отримали пʼятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеню важкості. Іншим допомога була надана на місці.

За даними ДСНС, наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.

Фото: наслідки атаки дронів 3 червня на Одесу (t.me/odeskaODA)

Чернігів

Внаслідок атаки дронів у Чернігові спалахнули пожежі, зафіксовані численні руйнування та є постраждалі серед місцевого населення. За попередніми даними, ворог атакував місто дронами "Герань-2".

Також відомо про одного загиблого.

За даними ДСНС, у різних районах міста було зафіксовано пожежі:

згоріло авто та пошкоджено ще п'ять машин;

уламками травмовано трьох людей;

руйнування зазнали школа, магазин та скління багатоповерхового будинку.

Крім того, ворог поцілив у промислове підприємство.

Фото: наслідки атаки дронів 3 червня на Чернігів (t.me/dsns_telegram)

Харків

За даними ДСНС, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

Фото: наслідки атаки дронів 3 червня на передмістя Харкова (t.me/dsns_telegram)

Також відомо, що одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок дронової атаки РФ на цивільне підприємство у Балаклії в Харківській області.

Миколаїв

У ніч на 3 червня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Станом на 09:00 про наслідки ворожої атаки не повідомлялось, однак влада заявила, що над регіоном було знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".

Полтава

Російська армія вночі ударними безпілотниками атакувала і Полтавську область. У регіоні працювали сили ППО, уламками пошкоджено комунальне підприємство.

Обійшлося без постраждалих.