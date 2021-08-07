Женщину-лидера мафиозного клана задержали в Италии

По информации СМИ, женщина была арестована в аэропорту города Неаполь, откуда она намеревалась вылететь в Испанию, где живет ее дочь.

Указано, что Личчарди когда-то была одной из самых разыскиваемых преступников Италии, а в мафиозных кругах имеет прозвище "Крестная мать" и "Пикколетта" (la piccoletta переводится с итальянского как "маленькая", она получила такое прозвище из-за невысокого роста).

Известно, что женщина путешествовала с двумя мужчинами, в отношении которых полиция не принимала мер предосторожности.

Указано, что при задержании Личчарди не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

Как сообщают правоохранители, женщина является одной из ведущих фигур в картель, занимающаяся торговлей наркотиками, отмыванием денег и вымогательством и имеет связи с другими преступными группировками.

Между тем, с 2001 по 2009 годы Личчарди находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила картель.