ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Женщина-судья впервые возглавит Европейский суд по правам человека

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 20:30
Женщина-судья впервые возглавит Европейский суд по правам человека Фото: судья ЕСПЧ Шиофра О'Лири (echr.coe.int)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕСПЧ избрал своей новой главой ирландскую судью Шиофру О'Лири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека избрал своим новым президентом госпожу Сиофру О'Лири из Ирландии. Она станет первой женщиной-председателем Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. До этого она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в Европейском суде по правам человека в 2015 году.

Напомним, что Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб на Украину, который был приостановлен в связи с российским вторжением.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕСПЧ
NEWS
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ