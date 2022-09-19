Женщина-судья впервые возглавит Европейский суд по правам человека
ЕСПЧ избрал своей новой главой ирландскую судью Шиофру О'Лири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЕСПЧ.
"Сегодня Европейский суд по правам человека избрал своим новым президентом госпожу Сиофру О'Лири из Ирландии. Она станет первой женщиной-председателем Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.
О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. До этого она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в Европейском суде по правам человека в 2015 году.
Напомним, что Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб на Украину, который был приостановлен в связи с российским вторжением.
Ранее ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников.
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