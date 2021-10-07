Женевский международный автосалон снова отменили из-за пандемии
Женевский международный автосалон не состоится в 2022 году. Это уже второй раз мероприятие отменяют из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов.
"Из-за общеотраслевых проблем, связанных с пандемией коронавируса, организатор Женевского международного автосалона был вынужден перенести мероприятие на 2023 год. В 2022 году мероприятие будет отменено", - говорится в заявлении.
Решение об отмене мероприятия приняли с учетом интересов производителей автомобилей и автомобильных фанатов. Отмечается, что прямые и косвенные проблемы, связанные с пандемией, не оставили организаторам другого выхода.
"Мы приложили все усилия, чтобы провести Женевский международный автосалон в 2022 году. Но, несмотря на наши усилия, мы должны смотреть правде в глаза: ситуация с пандемией не находится под контролем и несет большую угрозу для такого крупного мероприятия в закрытом помещении", - сказал президент постоянного международного автомобильного комитета Морис Турреттини.
Напомним, Женевский международный автосалон должен был пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год.