Жена Зеленского заразилась коронавирусом, а под судом в Киеве произошли столкновения: новости за 12 июня

Коллаж РБК-Украина

Жене президента Владимира Зеленского диагностировали COVID-19, в Киеве произошли столкновения под Шевченковским районным судом, Украина получила статус партнера НАТО. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 12 июня, - в материале РБК-Украина

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Украина получила статус партнера. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Альянс принял решение спустя 5 месяцев после подачи заявки Украиной.

В Киеве произошли столкновения под судом, где избирают меру пресечения Стерненко

В Киеве произошли столкновения под Шевченковским районным судом, где вчера избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Силовики не пропускали участников акции на судебное заседание.

Правоохранители вывели митингующих на улицу и перекрыли вход к зданию суда. Позже возникла еще одна стычка. Полиция применила против активистов газовые баллончики, в ответ полетели пустые бутылки. К зданию Шевченковского суда подтянулись спецназначенцы в защитном обмундировании.

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование, их результаты отрицательные. Однако президент переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у супруги.

С судей Майдана сняли ответственность за неправосудные приговоры

Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность для судей, которые выносили заведомо неправосудные решения. Одним из последствий данного решение может стать снятие ответственности со всех судей, которые выносили приговоры активистам Майдана. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

КСУ решил, что уголовная ответственность за это создает риски.

В Украину поступил первый транш кредита МВФ

Первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) поступил в Украину. Сумма в 2,1 млрд долларов зачислена на валютные счета правительства в Государственном казначействе. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в своем Twitter.

Первые 2,1 млрд долларов пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Экс-чиновника задержали на взятке в 6 млн долларов главе САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали дачу взятки руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Взятку в 6 млн долларов пытался дать бывший топ-чиновник. Об этом сообщили в САП.

Отмечается, что мужчине помогал чиновник киевского управления ГФС.

В Кабмине рассказали, в какие страны разрешат въезд украинцам

В Министерстве инфраструктуры уточнили перечень стран, куда смогут отправиться украинцы. С 15 июня возобновляется международное авиасообщение.

Об этом глава МИУ Владислав Криклий написал в своем Telegram.

В частности, для украинцев предусмотрели въезд в Албанию и США без ограничений на границе и без тестирования, для прибывших в Великобританию - карантин 14 дней.

Грозы и смерчи будут все лето: украинцев напугали прогнозом погоды на 2020 год

Погода в Украине в последние дни весьма нестабильная и некоторые области страны регулярно накрывает сильными ливнями, грозами, а также градом. По прогнозу директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, Украину ждет напряженное лето, с грозами и смерчами.

Он рассказал, что лето 2020 года не сильно будет отличаться от других теплых сезонов последних лет. Грозы и смерчи будут периодически накрывать страну и не обязательно это будет связано с температурой воздуха.

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