UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жена Навального покинула Россию

Автор: РБК-Украина

Жена арестованного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию. Она выехала в Германию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Популярные новости
В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
В ОПЗЖ оценили возможность воссоединения с "Оппоблоком" 08 февраля 2021

Сообщается, что Навальная вылетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. О причинах пока неизвестно. Сама Навальная тоже пока не комментировала свой отъезд.

В то же время ее адвокат Вероника Полякова не знает, улетела ли ее клиентка из России.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - заявила она, но и не опровергла информацию СМИ.

Напомним, Навальную задерживали на акции протеста сторонников ее мужа в начале февраля. Позже ее отпустили под личное обязательство явиться в суд. Ей инкриминировали административное нарушение за участие в несогласованной акции.

Алексей Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". В феврале суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Суд пришел к выводу, что он нарушал свои обязательства условно осужденного. В частности, Навальный сообщил правоохранителям о выписке из немецкой клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.

Также утверждалось, что он якобы около 60 раз нарушал общественный порядок после условного приговора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияНавальный
Читайте также
Россия повысила штрафы за участие в протестах перед акциями за Навального
Прогноз погоды