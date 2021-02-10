Жена Навального покинула Россию

Сообщается, что Навальная вылетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. О причинах пока неизвестно. Сама Навальная тоже пока не комментировала свой отъезд.

В то же время ее адвокат Вероника Полякова не знает, улетела ли ее клиентка из России.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - заявила она, но и не опровергла информацию СМИ.