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Желтый уровень опасности. Украинцев предупредили о непогоде: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня ожидается гололедица и туман. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз УкрГидрометцентра

Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1+5, а ночью 0-2,
  • на севере днем +2-2, а ночью-2-6,
  • на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,
  • на юге днем -1+3, а ночью -4-6,
  • в центре днем +2-2, а ночью -1-7.
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