Желтый уровень опасности. Украинцев предупредили о непогоде: где именно

Сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз УкрГидрометцентра

Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит: