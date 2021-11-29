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Желтый уровень опасности. В Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: Иванна Шовкун

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине во вторник, 30 ноября. Непогода накроет большинство регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Штормовое предупреждение объявлено в ночь на 30 ноября. Сильный ветер прогнозируют на большей части территории Украины.

Также сильные порывы будут днем в западных и северных областях. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 30 ноября порывы ветра будут 15-20 м/с.

Напомним, на этой неделе в Украине будут различные метеорологические явления - и ливни, и снегопады, а также резкие перепады температуры. Уже завтра всю страну накроют сильные дожди.

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