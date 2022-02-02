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"Желтая" зона резко сократилась: какие области под угрозой локдауна

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Киев, Среда 02 февраля 2022 08:46
"Желтая" зона резко сократилась: какие области под угрозой локдауна Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Желтая" зона карантина сократилась вдвое. Сейчас в этой зоне находятся две области - Кировоградская и Полтавская.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Большинство областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Более того, по данным Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна 9 "оранжевых" регионов. В частности, речь идет о таких областях:

  • Винницкой,
  • Донецкой,
  • Волынской,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Хмельницкой.

По состоянию на сегодня, в "красной" зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. А в "желтой" зоне остались только - Полтавская и Кировоградская. Вчера в этой зоне было четыре области.

&quot;Желтая&quot; зона резко сократилась: какие области под угрозой локдауна

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204

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