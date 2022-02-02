"Желтая" зона резко сократилась: какие области под угрозой локдауна

"Желтая" зона карантина сократилась вдвое. Сейчас в этой зоне находятся две области - Кировоградская и Полтавская.

Большинство областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Более того, по данным Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна 9 "оранжевых" регионов. В частности, речь идет о таких областях:

Винницкой,

Донецкой,

Волынской,

Житомирской,

Закарпатской,

Львовской,

Одесской,

Сумской,

Хмельницкой.

По состоянию на сегодня, в "красной" зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. А в "желтой" зоне остались только - Полтавская и Кировоградская. Вчера в этой зоне было четыре области.