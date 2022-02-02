"Желтая" зона резко сократилась: какие области под угрозой локдауна
Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Желтая" зона карантина сократилась вдвое. Сейчас в этой зоне находятся две области - Кировоградская и Полтавская.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Большинство областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Более того, по данным Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна 9 "оранжевых" регионов. В частности, речь идет о таких областях:
- Винницкой,
- Донецкой,
- Волынской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Львовской,
- Одесской,
- Сумской,
- Хмельницкой.
По состоянию на сегодня, в "красной" зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. А в "желтой" зоне остались только - Полтавская и Кировоградская. Вчера в этой зоне было четыре области.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204