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Железняк відреагував на критику проекту закону про 10-кратні пільги для лотерей

Фото: Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Ярослав Железняк, який разом із головою податкового комітету ВР Данилом Гетманцевим зареєстрував проект закону про 10-кратні пільги для лотерей, відреагував на критику проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа.

"З цікавістю спостерігав, як три дні намагалися розкрутити новину, що ми хочемо новим законопроектом зменшити податки на лотереї в 10 разів. Мова йшла про закон, який взагалі-то навіть не зміни в Податковий кодекс. Ну і звичайно ж там якщо і є щось про лотереї, то те, що вони вже зараз мають сплачувати ліцензійні платежі (які не платять)", - заявив Железняк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про зміни до законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей (№10101) може завдати бюджету збитків на сотні мільйонів гривень і ускладнити отримання Україною фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, 10-кратні пільги отримає оператор лотерей "МСЛ", в якій Данило Гетманцев за його власним зізнанням, мав частку акцій.

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