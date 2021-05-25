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Железняк: Кабмин нарушил закон, когда подчинил Бюро экономической безопасности министру финансов

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Киев, Вторник 25 мая 2021 13:33
Железняк: Кабмин нарушил закон, когда подчинил Бюро экономической безопасности министру финансов Фото: Ярослав Железняк (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины своим постановлением подчинил Бюро экономической безопасности непосредственно Министерству финансов, чем нарушил нормы закона о создании нового правоохранительного органа.

Об этом сообщает глава фракции "Голос", первый замглавы комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"242 депутата проголосовали, а председатель парламента и президент подписали текст закона, в котором БЭБ подчиняется непосредственно Кабмину. Но во время майских праздников, вопреки решению парламента, Кабмин принял постановление и подчинил БЭБ наиболее "заангажированному" министерству - Минфину. Получается, что Кабмин, который должен выполнять закон, сам его нарушил", - объясняет Железняк.

Такое решение может создать риск политического давления на деятельность бюро и на ход расследований экономических преступлений в подследственности нового органа.

"Чем может закончиться контроль Минфина над правоохранительным органом мы уже видели по "ночному ужасу" всех предпринимателей - печально известной налоговой милиции. К тому же это довольно странный прецедент. Например, подчинение органа, регулирующего азартные игры, правительство не пыталось изменить в "ручном режиме". Хотя формулировки в законах идентичны. А с Бэб почему-то решили покреативить", - констатирует нардеп.

Железняк надеется, что такое решение Кабмина было случайной ошибкой, а не сознательной попыткой правительства создать возможности для "ручного" управления бюро и отойти от концепции независимого органа расследований экономических преступлений.

Напомним, в конце января 2021 года Верховная рада одобрила закон о создании Бюро экономической безопасности.

Отметим, по данным опроса КМИС, в 2021 году СБУ доверяют 27% украинцев, тогда как не доверяют - 42%.

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