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Железная руда теряет вес: за неделю цена за тонну опустилась ниже 100 долларов

Фото: железная руда теряет вес: за неделю цена за тонну опустилась ниже 100 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Стоимость железной руды стремительно падает: всего за неделю сентябрьские фьючерсы на Даляньской товарной бирже снизилась на 14,6% - до $95,5/т по курсу НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK center.

Такое проседание цены вызвано новостями о замедлении экономики Китая во втором квартале: ВВП страны в апреле-июне вырос на 0,4%, что является практически худшим показателем с 1992 года.

Также на производителей влияет политика Китая по сокращению выбросов и турбулентность на рынке недвижимости: в начале недели китайский гигант недвижимости Evergrande Group получил первый отказа от кредиторов относительно продления срока выплат по облигациям.

Усугубляет положение и увеличение поставок железной руды в Китай от ведущих поставщиков Австралии и Бразилии. При этом спрос на сырье остается слабым, поскольку сталелитейные заводы продолжают сокращать производство и консервировать мощности.

Напомним, ранее были опубликованы ценовые прогнозы от стран-лидеров импорта железной руды в мире.

Так, согласно прогнозам агентств Австралии, стоимость железной руды в ближайшие годы продолжит снижаться, и достигнет дна к 2025 году.

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