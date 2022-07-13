Желающие инвестировать в объекты госсобственности есть, власть должна открыть доступ к ним, - аналитика

"Мощности этих госпредприятий почти готовы для реализации новых инвестиционных проектов. Имущество с соответствующей инфраструктурой можно также использовать для релокации бизнеса, который остановил деятельность в зоне боевых действий и требует перемещения в безопасные регионы", - говорится в статье.

Показательным примером в этом контексте являются спиртзаводы. Сейчас 19 спиртзаводов ГП "Укрспирт" остаются в государственной собственности. Они находятся в недееспособном состоянии.

Как правило, это помещения цехов, административные корпуса, подвалы для хранения спирта, депо, электроподстанции и другая недвижимость. Ко всем объектам уже подведены коммуникации, что упрощает их эксплуатацию.

Спиртзаводы пригодны как для запуска производств по профилю, так и в качестве складов. При этом потребность в их использовании актуальна уже сегодня, когда сотни предприятий ищут возможности для переезда и перезапуска своей деятельности.

Особенно остро вопрос стоит в контексте зернового кризиса. В Украине колоссальный дефицит складских помещений. Только столичный регион потерял до 20%. Часть складов оказались под оккупацией в южных и восточных областях.

До российского вторжения Украина обладала инфраструктурными мощностями на 75 миллионов тонн, где хранила зерновые культуры.

По состоянию на сегодня из них пригодными для эксплуатации остаются помещения, в которых можно хранить до 60 миллионов тонн зерна.

"Учитывая, что морские пути для экспорта зерна остаются заблокированными, а сухопутные не могут компенсировать их, может возникнуть проблема с дефицитом складов для хранения прошлогоднего и нынешнего урожаев. Зерно банально не будет куда складывать и оно будет лежать под открытым небом", - отмечается в статье.

Отсутствие стимулов для развития агропромышленности в конечном итоге может привести к дефициту продовольствия в стране. Не говоря уже о потере внешних рынков, где со временем наше место займут конкуренты - та же Россия, которая является гигантским экспортером аграрного сырья, говорится в статье.