Жебривский уходит в отставку с должности главы Донецкой ВГА

Жебривского могут уволить уже на этой неделе

Павел Жебривский уходит в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донетчины за поддержку и понимание", - отметил Жебривский.

Рівно три роки тому Президент призначив мене головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної... Опубліковано Павлом Жебрівським 11 червня 2018 р.

Отметим, Жебривский возглавил Донецкую облгосадминистрацию 11 июня 2015 года. До этого он руководил антикоррупционным управлением Генеральной прокуратуры Украины.

В политике Жебривский находится с 2000 года, в то время он был первым замглавы партии "Солидарность" Петра Порошенко, созданной после разрыва с СДПУ (о). В 2002 году победил на парламентских выборах на мажоритарном округе в Житомирской области, а позже стал членом фракции блока "Наша Украина". В ноябре 2007 года Жебривский прошел в Раду по спискам "Наша Украина - Народная самооборона". В марте 2009 года основал собственную партию "Украинская платформа "Собор", но в 2014 году сложил полномочия главы и отбыл служить добровольцем в зону АТО.