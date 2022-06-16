Уже ждут возвращения из Украины. ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Жены оккупантов пытаются вернуть своих мужей домой, пока они еще живы. Но командование не позволяет проявлять подобную инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта с женой.

"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают - все равно будут там, пока не закончатся военные действия", - рассказывает военный жена.

На это муж возмущается, мол, жены военных мало делают для их возвращения. Говорит, что нужно обращаться в прокуратуру.

На что жена возражает: "А что в прокуратуре скажешь? Ты контракт подписал".

Военный объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой поехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

А на очередные возражения жены по поводу отсутствия замены, говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19 летние сидят…" - говорит она.