Могут сразу включить в РФ. В Украине рассказали о планах Кремля по Херсонской области

Россия крепко ухватилась за Херсонскую область. Поэтому не исключено, что там Кремль не пойдет по сценарию так называемой "народной республики", а сразу включит ее в состав РФ.

"Думаю, что этот сценарий может быть основным - не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет пытаться всеми силами застолбить эту территорию. Если Российская Федерация включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее нужно защищать, а так посылать войска в какую-то "народную республику", чтобы ее защищать - не слишком убедительно", - объясняет он.

Вместе с тем по словам Жданова, Россия вряд ли решится дать оружие местному населению, чтобы их отмобилизовать, даже принудительно.

"Поэтому думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", - резюмирует эксперт.