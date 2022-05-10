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Могут сразу включить в РФ. В Украине рассказали о планах Кремля по Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Вторник 10 мая 2022 12:36
Могут сразу включить в РФ. В Украине рассказали о планах Кремля по Херсонской области Фото: возможно включение Херсона в РФ без создания "республики" (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Россия крепко ухватилась за Херсонскую область. Поэтому не исключено, что там Кремль не пойдет по сценарию так называемой "народной республики", а сразу включит ее в состав РФ.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что этот сценарий может быть основным - не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет пытаться всеми силами застолбить эту территорию. Если Российская Федерация включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее нужно защищать, а так посылать войска в какую-то "народную республику", чтобы ее защищать - не слишком убедительно", - объясняет он.

Вместе с тем по словам Жданова, Россия вряд ли решится дать оружие местному населению, чтобы их отмобилизовать, даже принудительно.

"Поэтому думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", - резюмирует эксперт.

Подробнее о том, сколько может продолжаться война и битва на Донбассе, какие могут быть планы у России на наши южные регионы и есть ли реальная угроза из Приднестровья и Беларуси, - читайте в материале РБК-Украина.

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