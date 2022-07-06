Жару сменят ливни и грозы: где сегодня ухудшится погода
В Украине сегодня в западных, северных регионах и местами в центральных регионах погода ухудшится. Ожидается штормовой ветер и ливни с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях умеренный, местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +18 +20, днем +29 +31 градус;
- на западе ночью +15 +20 градусов, а днем +22 +26;
- в восточных областях ночью +15 +20, днем +30 +32 градуса;
- на юге страны ночью +17 + 22 градуса, а днем +29 +34;
- в центральных областях ночью +17 +19, днем +31 +32 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице ночью без осадков, днем умеренный, по области местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В то же время в самом Киеве ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +19 +21, а днем +31 + 33 градуса.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится с приходом холодного атмосферного фронта, снизив температуру воздуха до +20 градусов.
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