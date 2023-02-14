Жаргон та неологізми. Як війна збагатила словниковий запас українців

Російське вторгнення в Україну спричинило новий сплеск словотвору. У побутовій мові закріпився військовий жаргон, з'являються нові слова і цей процес продовжується постійно.
РБК-Україна наводить найпопулярніші неологізми російсько-української війни.
Характерні для військовослужбовців слова і раніше проникали до "цивільної мови", але особливо активно - у моменти загострення конфліктів. Так було і в 2014 році, коли з'явилися "сепари", "ватники" та "кіборги", так сталося і після 24 лютого 2022 року.
За минулий рік у мові закріпилася низка термінів, у тому числі тих, які з'явилися ще з часів радянсько-афганської війни. Наприклад, "200" і "300" означають загиблих і поранених, як і слова "двохсотий" і "трьохсотий". Відповідно, дієслова "задвохсотити" та "затрьохсотити" - ліквідувати або поранити. Примітно, що щодо російських військових також використовуються зневажливі терміни "п'ятисотий" (відмовник або дезертир) та "аватар" (той, що зловживає алкоголем).
Не менш часто вживаються такі слова:
Логічно, що в умовах війни з'являються нові слова, якими українці висловлюють своє ставлення до противника. Наприклад, Російську Федерацію часто називають "мордором" або "оркостаном", а ворожу армію - " орками". Останнім терміном росіян ототожнюють із вигаданою расою варварів, яка мала тваринні риси. У масовій культурі ці слова набули поширення завдяки всесвіту "Володаря перснів" англійського письменника Дж Р.Р. Толкіна.
Також росіян зневажливо називати "руснею", "рашистами" та "чмонями". Останнє виникло як висміювання екіпірування ворога та пов'язане з полоненим уродженцем Горлівки (Донецька область) Андрієм Рязанцевим. І використовується для нівелювання іміджу солдата нібито "другої армії світу". А неологізм "чмобік" підкреслює погану підготовку мобілізованих росіян.
Окремим предметом бурхливого зростання кількості військових неологізмів стала російська пропаганда. Зокрема, вирази "негативне спливання", "негативне зростання" означають втрати, які Росія намагається приховати або подати як перемогу.
Інші слова, що часто використовуються:
Назва села Чорнобаївка закріпилася у мові після численних атак Збройних сил України по захопленому під Херсоном аеродрому. На ньому окупанти розміщували свої сили та техніку і постійно потрапляли під нищівні удари. Зокрема, слово "чорнобаїти" стало синонімом фразеологізму "наступати на граблі", тобто знову і знову вчиняти безглузді дії, які мають болючі наслідки. Туди ж слід віднести "день Чорнобаївки" (як день бабака), "ефект Чорнобаївки" та "Чорнобаївський трикутник" (за аналогією з Бермудським трикутником).
Міцно узвичаївся і мем про "російський воєнний корабель". На початку війни російські моряки вимагали від українців на острові Зміїний здатися, на що прикордонник Роман Грибов відповів: "Російський військовий корабель, йди на х*й!". Ця фраза стала символом спротиву, який означає зневагу до ворога та сміливість протистояти злу. Відповідно, популярність набув вираз "послати слідом за російським воєнним кораблем".
Інші популярні меми:
Окремо варто зупинитися на військових неологізмах, пов'язаних із політикою та конкретними політиками. Зокрема, ідеологічні засади та дії політичного режиму Росії прийнято називати "рашизмом". Він поєднує політику Москви як спадкоємиці всіх періодів російської історії великодержавного шовінізму та один із сучасних різновидів фашизму.
Сюди ж відноситься й іронічний вираз "руzzкій мир" у відповідь на поширений наратив, призначений для виправдання нападу на Україну. А поєднання прізвищ "Путін" та "Гітлер" у неологізмі "Путлер" показує ставлення українців до російського диктатора.
Зазначимо, кілька нових слів та виразів пов'язані і з конкретними політиками:
Щодо української політики, то з колишнім радником Офісу президента Олексієм Арестовичем пов'язаний неологізм "арестовити" - заспокоювати, "арестовлення" - залишити заспокійливе повідомлення. Також вживається вислів "Арестович проти ночі" ("Релаксович") у значенні говорити в манері, яка знімає тривогу.
Від нього також пішов мем "2-3 тижні" , який застосовується, щоб підкреслити вкрай сумнівний прогноз.
Поява військових неологізмів говорить як про багатство української мови, так і про інтелектуальну дотепність українців, котрі в умовах війни намагаються підтримати високий бойовий дух. Кожне нове слово відбиває волю до перемоги, гумор та здатність помічати деталі, а також є важливою складовою розвитку мови та країни загалом.
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