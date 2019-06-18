Жара в Украине продержится минимум неделю

В ближайшую неделю в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, прохладнее всего будет в западных областях, где температура будет немного ниже 30 градусов. При этом в южных областях температура будет подниматься до 34 градусов тепла.

Голеня также сообщила, что на ближайшие три дня в Укргидрометцентре прогнозируют грозовые дожди.

При этом синоптики не исключают, что после 25 июня погода в Украине может измениться и температура снизится.

"Возможно, жара несколько спадет", - сказал заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Однако, по ее словам, точный прогноз на следующую неделю в Укргидрометцентре смогут сделать только в эту пятницу.

Отметим по данным Центральной геофизической обсерватории, в июне в Киеве уже зафиксировано несколько температурных рекордов.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.