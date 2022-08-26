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Жара и штормовой ветер: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 26 августа 2022 07:00
Жара и штормовой ветер: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет жаркой, но с сильным ветром местами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 26 августа погода будет жаркой. При этом ожидаются дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране прогнозируют облачность, почти без осадков. Только днем в Приазовье местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, а в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра до 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +30 +32 градуса;
  • на западе ночью + 13 + 16 градусов, а днем +29 +32;
  • в восточных областях ночью +17 +19, днем +31 +33 градуса;
  • на юге страны ночью + 19 +21 градус, а днем +29 + 32;
  • в центральных областях ночью +14 +18, днем +30 +32 градуса.

Жара и штормовой ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшая облачность и без осадков. Ветер восточного направления 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +30 +32.

Жара и штормовой ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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