Спека і штормовий вітер: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 26 серпня погода буде спекотною. При цьому очікуються дощі та штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в країні прогнозують хмарність, майже без опадів. Лише вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер переважно східний 5-10 м/с, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +17, вдень +30 +32 градуси;
- на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +32;
- у східних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси;
- на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +14 +18, вдень +30 +32 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці невелика хмарність та без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +30 +32.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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