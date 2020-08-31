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Жара до +35 и отсутствие дождей: погода в Украине на сегодня

Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в последний день лета, 31 августа, будет солнечной во всех областях. Температура воздуха прогреется до +35 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в юго-восточных областях температура воздуха составит +29 +35 тепла днем и +15 +19 ночью.

В западных областях ожидается от +25 до +33 тепла. Ночью будет прохладнее - от +16 до +19 градусов.

В центральных и северных областях будет от +29 до +35 тепла, ночью будет от +15 до +18 градусов.

Погода в Украине на 31 августа (meteo.gov.ua)

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В Киеве и области будет от +29 до +34 тепла днем и в пределах +17 ночью, будет солнечно.

Погода в Киеве и области на 31 августа (meteo.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Прогноз погоды
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