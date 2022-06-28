Жара до +33 и местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 28 июня, погода в Украине будет невероятно жаркой. Ряд областей накроются умеренные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня днем в Сумской, Харьковской и Полтавской областях есть вероятность грозовых дождей. На остальной территории страны-сухо и почти безоблачно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.
Сегодня на всей территории Украины прогнозируется очень жаркая погода, а столбики термометров покажут почти самую высокую температуру с начала лета.
Температура воздуха составит:
В столице и Киевской области сегодня будет сухая и солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19 +21, а днем +30 +33 градуса.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.