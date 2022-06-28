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Жара до +33 и местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается до +33 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 28 июня, погода в Украине будет невероятно жаркой. Ряд областей накроются умеренные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем в Сумской, Харьковской и Полтавской областях есть вероятность грозовых дождей. На остальной территории страны-сухо и почти безоблачно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

Сегодня на всей территории Украины прогнозируется очень жаркая погода, а столбики термометров покажут почти самую высокую температуру с начала лета.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +18 +20, днем +31 +33 градусов;
  • на западе ночью +15 +19 градусов, а днем +31 + 33;
  • в восточных областях ночью +14 +17, днем +30 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +29 +31;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +31 +33 градуса.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет сухая и солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19 +21, а днем +30 +33 градуса.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.

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