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Згвалтування у Кагарлику: екс-поліцейські отримали тюремний термін

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Середа 24 травня 2023 19:28
Згвалтування у Кагарлику: екс-поліцейські отримали тюремний термін Фото: потерпіла Неля Погребицька (кадр відео)
Автор: Іван Носальський

Двох колишніх поліцейських, які у 2020 році зґвалтували жінку в дільниці в Кагарлику, засудили до ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката потерпілої Олену Сотник у Facebook.

За її словами, 29-річний екс-оперуповноважений Сергій Сулима та 39-річний екс-начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Микола Кузів отримали по 11 років в'язниці.

При цьому Неля Погребицька, яка є потерпілою, отримає компенсацію за завдану шкоду у сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень.

Тюремний термін для Сулими та Кузіва підтвердили і в Офісі генпрокурора. Там зазначили, що прокурори в суді довели причетність підозрюваних до тортур та незаконного утримання людей.

Згвалтування у Кагарлику

Нагадаємо, у травні 2020 року у відділення поліції викликали Погребицьку як свідка крадіжки. Правоохоронці катували її, а потім кілька разів зґвалтували.

Пізніше перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила, що Сергій Сулима та Микола Кузів причетні до злочину. При цьому з'ясувалося, що у тортурах підозрюють ще двох співробітників Кагарлицького відділення поліції.

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